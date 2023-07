Link kopiert

Von Harald Schwinger

Es ist schon ein recht ungewöhnliches und auffälliges Haus, das sich der Maler Richard Kaplenig da in Faak am See, Gemeinde Finkenstein, auf einem Wiesengrundstück hingestellt hat. Schon die Holzterrasse allein ist bemerkenswert – sie ist auf zwei Stahlseilen aufgehängt und man k