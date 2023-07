Link kopiert

Richard Kaplenig wurde 1963 in Kötschach-Mauthen im Gailtal geboren.

1993 bis 1998 Studium der Malerei in Venedig

Lebt und arbeitet in Wien und in Faak am See.

Haus: Ein Holzriegelbau; die Außenfassade besteht aus Lärchenbrettern.