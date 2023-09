Am Samstag ist es in der Innenstadt von Feldkirch zu einem folgenschweren Streit gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe ein 35-jähriger Mann gegen 14.10 Uhr in der Wichnergasse einen Gleichaltrigen unvermittelt attackiert und mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper schwer verletz