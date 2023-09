In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet bei den Schrebergärten in Altach ein Gartenschuppen aus Holz in Brand. Ein Mann versuchte, das Feuer mit Wasser aus Eimern zu löschen, setzte aber einen Notruf ab, als dies nicht gelang. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr Altach bekämpfte den Brand er