Hagen-Canaval wurde an Haaren gezogen. hartinger

Die Klimaschützerin Marina Hagen-Canaval hat vor Gericht in Bezug auf den Klimaprotest in der Dezember-Landtagssitzung Recht bekommen. Ein Beamter des Verfassungsschutzes hatte die Demonstrantin beim Versuch, sie aus dem Saal zu tragen, an den Haa