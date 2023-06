Link kopiert

Ich habe die Macht, alle umzubringen“, sagte der 22-Jährige am 24. Februar in Dornbirn in der elterlichen Wohnung. Er hielt nach den gerichtlichen Feststellungen seinen Eltern ein Messer vor. Die Morddrohung galt demnach ihnen und seinem Bruder. Nach Ansicht der Richter sagte der junge Mann zudem zu