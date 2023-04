Rascher Rückfall: Sechs Monate Haft

Link kopiert

Wegen des Vergehens der Körperverletzung wurde der mit sieben Vorstrafen belastete 22-Jährige in der Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch. Staatsanwalt Markus Fußene