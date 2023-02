Link kopiert

Bei einem Verkehrsunfall enstand an drei Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Eine Pkw-Lenkerin musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Bludenz eingeliefert werden. Eine 33-Jährige fuhr gestern gegen 6.40 Uhr in Nüziders auf die Walgauautobahn in Richtung Deutschland auf. Beim Wechsel vom