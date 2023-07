In Montafon steht wieder das M3 an













Link kopiert

Heute findet in Schruns zum 14. Mal der traditionelle M3 Mountainbike Marathon statt. Dabei gilt es anspruchsvolle 130 Kilometer und 4500 Höhenmeter quer durch das Montafon zurücklegen. Zudem werden in diesem Jahr beim M3 in sieben Disziplinen die Staatsmeisterschaften ermittelt. Mit Daniel Geismayr