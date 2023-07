Link kopiert

Die Freude bei Dornbirn-Coach Thomas Janeschitz und seinem Team war nach dem Schlusspfiff groß, denn es war am Ende ein hart erkämpfter Erfolg in der Red-Bull Arena in Wals-Siezenheim. Die „Jungbullen“ starteten druckvoll ins Spiel und versuchten das Dornbirner Spiel früh zu stören. Die Salzburger k