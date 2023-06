Die Spiele der Herzen sind endlich zurück

Special Olympics Weltsommerspiele in Berlin 17.













Link kopiert

Von Hannes Mayer

hannes.mayer@neue.at

Endlich ist es wieder so weit. Endlich finden wieder Special Olympics Weltspiele statt. Mit Berlin ist es dieses Mal eine sehr weltoffene Stadt, in der die Weltsommerspiele für Athleten mit Handicap und Mehrfachbehinderung stattfinden. Berlin, eine Stadt, die so v