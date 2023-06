Link kopiert

Die alten Römer sagten: „Mens sana in corpore sano!‘ – „Ein gesunder Geist waltet in einem gesunden Körper!“ Dem will ich natürlich prinzipiell zustimmen. Aber muss es gleich so radikal sein wie in meiner Health-Gesundheits-App?

Die schickt mir täglich unaufgefordert Botschaften wie: „Bis jetzt hast