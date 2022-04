Link kopiert

In den Dienst einer guten Sache haben sich die Fußballer von Bundesligist Cashpoint SCR Altach gestellt. Durch den Verkauf der signierten Trikots, die am 5. März beim Auswärtsspiel bei Meister Salzburg (0:4) getragen wurden, kam eine stattliche Spende an die Hilfsinitiative „Nachbar in Not“ zusammen