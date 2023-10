Inflation kocht unsere großen Vermögen ein

Die privaten Haushalte sitzen in Österreich auf rekordverdächtigen Mengen an Geld und Wertpapieren. Der Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau macht sicher: In der Krise legten die Menschen enorme Beträge auf die hohe Kante. Die sanken zuletzt zwar wieder etwas – aber die 838 Milliarden Euro Geldvermögen