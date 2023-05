Link kopiert

In Deutschland hat das Landgericht Wiesbaden die Schlüsselfigur im Cum-Ex-Steuerskandal, Hanno „Mr. Cum-Ex“ Berger, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt. Der 72-Jährige sei wegen Steuerhinterziehung in drei Fällen schuldig, entschied das Gericht am Dienstag. Zud