Link kopiert

Die beiden Grazer Forscherinnen Aleksandra Fuchs und Viktorija Vidimce-Risteski sind am Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) im Bereich kultiviertes Fleisch tätig. Laut ihren Einschätzungen ist es derzeit noch schwierig, abzuschätzen, wann kultiviertes Fleisch in großer Menge produzier