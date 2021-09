Link kopiert

Ein Ende des in der Pandemie aufgelegten Notkaufprogramms PEPP ist damit allerdings nicht beschlossen. In dieser Frage vertröstete EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf die letzte Sitzung des EZB-Rats in diesem Jahr: „Wir werden am 16. Dezember über die Bedingungen und Konditionen von PEPP sprechen.