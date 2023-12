Auch die Bregenzer Stadtvertretung hat am Dienstagabend den Voranschlag und damit das Arbeitsprogramm für das kommende Jahr beschlossen. Aufwendungen in der Höhe von 139 Millionen Euro stehen 122,8 Millionen Euro an Erträgen gegenüber. Das daraus resultierende negative Nettoergebnis von 16,2 Millio