Auch in diesem Jahr kann das Friedenslicht aus Bethlehem in Bregenz wieder am 24. Dezember an diversen Stationen entgegen genommen werden. Interessierte gehen dafür zum Pfadfinderheim am Schöllersteig, der Rotkreuzabteilung Bregenz, zum Leutbühel oder den Feuerwehren Rieden oder Vorkloster. APA