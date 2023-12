In der zweiten Verhandlung gegen die beiden wegen versuchter betrügerischer Krida angeklagten (Ex-)Rechtsanwälte verkündete die Richterin am Dienstag am Landesgericht Feldkirch ein Unzuständigkeitsurteil. Zuständig sei, so die Strafrichterin, nach der Strafprozessordnung keine Einzelrichterin, sond