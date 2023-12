Ein 15-jähriger Bub wurde am Montagabend in Hohenems schwer am Kopf verletzt. Er überquerte die Fahrbahn auf der Kaiser-Franz-Josef-Straße auf dem Zebrastreifen, als ein 82-Jähriger mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Götzis fuhr und ihn aus bislang unklarer Ursache übersah und mit dem rechten Seitensp