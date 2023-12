Haft: Messerstiche am Dornbirner Bahnhof

Drei Jahre und zehn Monate Gefängnis für vorbestraften 32-Jährigen, der Widersacher leicht verletzte.

Wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes wurde der mit sieben Vorstrafen belastete 32-Jährige am Montag in einem Schöffenprozess am Landesgericht