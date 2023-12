82-Jährige verstirbt an Unfallverletzungen

Eine 82-jährige Frau, die bei einem Verkehrsunfall vor eineinhalb Wochen verletzt wurde, ist am Donnerstag im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Frau war am 29. November kurz nach 17.30 Uhr zu Fuß in Gams im Kanton Sankt Gallen unterwegs, wo sie eine Straße auf dem Schutzweg überqueren wol