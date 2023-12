Am Mittwochabend wurde ein 40-jähriger Pkw-Lenker festgenommen, nachdem er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte. Eine Polizeistreife wollte den Mann auf der Hofsteigstraße in Hard kontrollieren, doch dieser ignorierte die Anhaltezeichen und raste mit 120 Stundenkilometern durch das Or