Schuldspruch nur wegen Körperverletzung: Geldstrafe für unbescholtenen 29-Jährigen, der Freundin schlug und leicht verletzte. Vergewaltigungen waren für Gericht nicht erwiesen.

Wegen Körperverletzung wurde der unbescholtene Facharbeiter am Freitagabend in einem Schöffenprozess am Landesgericht