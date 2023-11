Bis ins Rheintal herunter könnte es schneien.Stiplovsek

Eine Kaltfront soll heute und in den nächs­ten Tagen für Schneefall bis in die Tallagen sorgen. Darüber haben die Wetterexperten von Geosphere Austria am Donnerstag informiert. Die Schneefallgrenze soll heute im Tagesverlauf von etwa 1000 b