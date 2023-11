In einigen Haushalten in Nenzing kam es gestern Nachmittag zu einem Stromausfall. Gegen 13.40 Uhr kam es nämlich in einer Trafostation im Ortsteil Heimat aufgrund eines defekten Isolators zu einem Kurzschluss. Daraufhin fiel bei etlichen Haushalten der Ortsteile Heimat und Mittelberg der Strom aus.