Am 11. Oktober gegen 18.15 Uhr kollidierten ein 55-jähriger Pkw-Lenker und eine 15-jährige Mopedlenkerin in Feldkirch, informierte gestern die Polizei in einer Aussendung. Die Mopedlenkerin sowie die Beifahrerin der Mopedfahrerin kamen dabei zu Sturz und zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades