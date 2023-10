Am Mittwoch um 10.10 Uhr kam eine Fahrradfahrerin in der Pariserstraße in Lauterach in Fahrtrichtung Hard zum Sturz, da ein Pkw-Lenker beim Einbiegen auf die Gegenfahrbahn kam. Die Frau verletzte sich. Der Fahrzeuglenker verließ die Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.