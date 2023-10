Zwei Jahre Gefängnis für jungen Vorbestraften, der bei Überfall mit Messer in Feldkirch 785 Euro erbeutete.

Wegen schweren Raubes wurde der mit drei einschlägigen Vorstrafen belas­tete 17-Jährige am Montag in einem Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. H