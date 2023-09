Geparkter Pkw ging in Flammen auf

Zu einem Fahrzeugbrand musste am Dienstag die Feuerwehr Lustenau ausrücken. Ein abgestellter Pkw hatte an der Maria-Theresien-Straße Feuer gefangen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Das Feuer wurde von den Einsatzkräften rasch gelöscht. Am Pkw entstand Totalschade