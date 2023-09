Wie Vol.at berichtete, wird in sozialen Medien vor einer versuchten Kindesentführung in Rankweil gewarnt. Ein Mädchen sei in der Nähe des Kindergartens Markt von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Er habe dem Kind gesagt, er habe Tiere zuhause und es solle mit ihm mitgehen. Das Mädchen hab