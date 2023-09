Zwei Männer haben kanisterweise Treibstoff gestohlen. Sie befüllten an Tankstellen die Behälter und machten sich ohne zu bezahlen aus dem Staub. Den beiden Georgiern werden mindestens acht Diebstähle dieser Art zur Last gelegt, Erhebungen in weiteren Fällen laufen. Die Männer gaben an, mit dem Verk