Aufgrund der Hochwassersituation sind in Salzburg und Tirol voraussichtlich bis heute, 18 Uhr, mehrere Bahnstrecken unterbrochen. Auch die Weststrecke ist betroffen. Die Weststrecke über Zell am See ist komplett gesperrt, zwischen Ötztal und Landeck-Zams gibt es einen Schienenersatzverkehr.