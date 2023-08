Auffahrunfall: Landbus prallte in Pkw

Kollision forderte eine Verletzte. VOL.at

Verletzungen an der Halswirbelsäule hat sich am Montagnachmittag eine 78-jährige Autolenkerin in Schwarzach zugezogen. Die Frau war auf der Gutenbergstraße unterwegs und wollte links zu einem Einkaufsmarkt abbiegen. Ein Landbus-Chauffeur (34) fuhr trotz