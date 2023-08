Am Freitagnachmittag ging bei der Polizei in Lindau eine Meldung ein, dass eine Person zu Fuß auf der Autobahn unterwegs sei. Eine Streife der Polizeiinspektion Lindau konnte die 37-jährige Frau schließlich auf dem Kontrollstreifen an der Anschlussstelle Sigmarszell antreffen und sie anschließend n