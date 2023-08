In Fußach wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach 21 Uhr laut ersten Informationen die Einsatzkräfte zu einem Boot gerufen. In der Fußacher Bucht befand sich ein Boot, das nicht mehr dicht war, in Seenot. Es hatte ein brennendes Notlicht. Am Boot befanden sich fünf Personen.