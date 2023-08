Unbescholtener 38-Jähriger schlug laut Urteil seine damalige Lebensgefährtin bei zwei Vorfällen.

Wegen Körperverletzung und versuchter Körperverletzung, begangen an seiner damaligen Lebensgefährtin, wurde der unbescholtene Angestellte mit dem Netto-Monatseinkommen von 3000 Euro am Donnerstag am