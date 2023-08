Wie Radio ORF Vorarlberg gestern berichtete, prüft die Staatsanwaltschaft, ob sich die Polizei bei einem Klimaprotest Anfang Juli vor dem Landhaus in Bregenz an alle Einsatzregeln gehalten hat. Die Beamten haben damals Klimaaktivistinnen weggetragen. Die Landespolizeidirektion nahm gestern in einer