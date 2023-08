Wasserrettung im Einsatz.moser

Gestern gegen 19.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte verständigt, dass am Bodensee auf Höhe des Hotels Kaiserstrand in Lochau zwei Stand-Up-Paddler in Seenot geraten sind. Eine halbe Stunde später fand eine großangelegte Suche nach einer vermissten Person statt. Daran