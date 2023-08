Link kopiert

Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde am 27. Juli in zwei Mehrparteienhäusern in Hard eine fremdenpolizeiliche Großkontrolle und Hausdurchsuchung durchgeführt. Es bestand der Verdacht, dass sich vier bosnische Staatsbürger mit gefälschten kroatischen Personalausweisen dort aufhalten würden. Im Zu