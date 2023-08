Link kopiert

Der damals 82-jährige Fahrgast kam 2020 in einem kleinen Feldkircher Stadtbus zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Der mittlerweile 85-jährige Kläger verlangt in einem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch vom Busfahrer, dem Busunternehmen als Halter des Kleinbusses und der Haftpfl