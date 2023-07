Link kopiert

Im ersten Quartal 2023 lag die Zahl der Verkehrstoten wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, konstatierte die Statistik Austria. 76 Menschen starben in Österreich demnach in den ersten drei Monaten. Das war auch der Schnitt der Jahre 2016 bis 2018. In den ersten drei Monaten im Jahr 2022 waren es 77 gewe