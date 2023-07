Link kopiert

In Vandans im Montafon ist in der Nacht auf Donnerstag ein Stallgebäude in Brand geraten. Gegen Mitternacht wurde Alarm geschlagen, dass das Gebäude mitten im Dorf in Vollbrand stehe. Die sofort herbeigeeilten Feuerwehren – neben jener aus Vandans auch welche aus den Nachbargmeinden und die Betriebs