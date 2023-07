Link kopiert

Am kommenden Sonntag, 30. Juli, findet wieder der Arlberg Giro statt. Rund 1500 Sportlerinnen und Sportler nehmen an diesem Radrennen teil. Gestartet wird um 5 Uhr morgens im Ortszentrum von St. Anton am Arlberg. Die 150 Kilometer lange Strecke führt auf den Arl­bergpass (der von 4.45 bis 6.15 Uhr g