Am Montag fuhr ein E-Bikefahrer (15) gegen 16.30 Uhr in Hard auf der Hofsteigstraße im Kreuzungsbereich Schäfferhofstraße über den dortigen Schutzweg und anschließend weiter zur Radfahrerüberfahrt. Bei deren Überquerung wurde er von einem blauen, aus Richtung Lauterach kommenden Mercedes Cabrio am V