Link kopiert

Ein Bootseigentümer, der im Verlauf von Reinigungsarbeiten das Bewusstsein verlor, ist am Samstagabend in Hard reanimiert worden. Der Mann war im Industriehafen damit beschäftigt, sein Wasserfahrzeug vom Wasser aus zu reinigen. Dabei bekam er plötzlich Atemnot, was seine Gattin bemerkte. Sie schafft