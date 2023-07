Link kopiert

In Schruns kam es am Montag zu einem tödlichen Wanderunfall. Ein 47-Jähriger war gegen 12.25 Uhr im Bereich Gauenstein beim Landschrofen in Schruns zu Fuß unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Urlauber circa 30 Meter über eine Felswand ab, wie die Polizei in einer Aussendung informi