Liebe war eine Firma: Prozess mit 72 Zeugen

Link kopiert

Nach 20 Jahren wurde die Liebesbeziehung beendet. Die Frau und der Mann waren nicht verheiratet, sondern Lebensgefährten. Deshalb findet kein Scheidungsprozess am Bezirksgericht Bregenz statt, sondern nach der Trennung ein Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch, der am Montag begonnen hat.

Denn die