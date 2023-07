Link kopiert

In der Nacht auf Samstag beobachete ein Anwohner, wie sich in der Feldkircher Fidelisstraße ein 52-jähriger Mann über ein Fenster Zutritt in eine Wohnung verschafft habe und dann über eine Stiege in Richtung Ardetzenbergstraße zu Fuß geflüchtet sei. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Verdächtig